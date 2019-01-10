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Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı... Ona şöhreti getiren olay kan dondurdu!
Hindistan doğumlu Laxmi Agarwal yaşadıkları karşısındaki duruşuyla, 2014 yılında NDTV tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Henüz 15 yaşındayken başına gelenler ise insanın kanını donduracak türden...
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:31Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 09:49
Laxmi Agarwal, 1 Haziran 1990'da Hindistan, Yeni Delhi'de doğdu. Genç kadın, 2005 yılında Gudda adında bir kişi tarafından asit saldırısına uğradı.