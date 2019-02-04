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Bu hatalar yüzünden cildiniz daha erken yaşlanıyor!

İlerleyen yaşla birlikte, cildimizin elastikiyetini sağlayan kollajen, yağ dokusu ile nem tutma kapasitesi azalıyor. Bunun sonucunda da ciltte kırışıklar, sarkma, mat görünüm ve lekeler gibi problemler gelişmeye başlıyor. Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunun önüne geçmek mümkün değil elbette. Ancak kimi zaman ihmalkârlığımız nedeniyle bakımımıza yeterince özen göstermememiz, kimi zamansa doğru sandığımız hatalı alışkanlıklarımız cildimizin yaşlanma takvimini hızla öne çekiyor. Örneğin, “kış güneşi yakmaz” düşüncesiyle güneşten korunmamak gibi! Peki, cildimizi erken yaşlandıran diğer yanlışlarımızı neler? Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz cildin erken yaşlanmasına neden olan hatalı alışkanlıkları anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 16:07
Bu hatalar yüzünden cildiniz daha erken yaşlanıyor!

"KIŞ GÜNEŞİ YAKMAZ" DİYEREK KORUNMAMAK

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz cildimizi yaşlandıran en önemli çevresel faktörün zararlı güneş ışınları olduğunu hatırlatarak, "Üstelik kar taneleri güneş ışınlarını cilde yüzde 50 – 90 gibi yüksek bir oranda yansıtabiliyor. Bu nedenle sadece yaz mevsiminde değil, kış aylarında, özellikle de karlı günlerde güneşin zararlı ışınlarından korunmak çok önemli." diyor. Bunun nedeni ise zararlı UVA ve UVB ışınları nedeniyle cildimize destek sağlayan elastin ve kollajen yapısının bozulması. Bunun sonucunda; ciltte incelme, kuruluk ve kırışıklık oluşuyor. Ayrıca ciltte ton farklılıkları, kalıcı kahverengi ve kırmızı lekeler, çok daha önemli cilt kanseri de gelişebiliyor. Dolayısıyla SPF 30 ve üstü bir ürünü, havanın güneşli veya bulutlu olduğuna bakmaksızın, yılın dört mevsimi düzenli olarak kullanın. Güneşin zararlı ışınlarını yansıttığı için karlı ve güneşli havalarda koruma ürününü 2 saatte bir uygulamanız faydalı olacaktır.

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Bu hatalar yüzünden cildiniz daha erken yaşlanıyor!
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