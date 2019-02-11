Hızlı diyetin sonuçları bakın neler!

SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUR

Safra kesesi karaciğerinizin hemen altında yer alan küçük bir organdır. Safra denilen bu organ, yemek yediğinizde yağın parçalanmasına yardımcı olan sıvı bir madde depolar. Safra taşları kristalize olduğunda ve kristaller büyüdüğünde safra taşları oluşur. Bazen çok küçük olan bu taşlar (kum gibi), geniş boyutlara ulaşabilir. Büyük taşlar ciddi ağrılı bir hastalığa neden olabilir. Hızlı kilo kaybı (haftada 3 kilo veya daha fazla) safra taşı oluşumu riskini önemli ölçüde artırabilir. Düşük kalorili diyet kullanan kişilerin yüzde 25'inde safra taşı gelişir. Bunun yağ metabolizmasında çok hızlı bir kilo kaybıyla meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığı düşünülüyor. Kilo verme ve tekrar kilo alma da aynı zamanda safra taşı oluşumu riskini arttırır.