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diyetin sonuçları bakın neler!

yapılan diyetler vücuda zarar, dikkat etmek gerek. Çoğu kez hızlıca kilo vermek insanlara cazip görünüyor. Çoğumuz için, hızlı kazanımları kısa sürede elde etmek, uzun vadeli sürdürülebilir yaşam değişiklikleri yapmaktan ve düşünmekten daha kolaydır. Ancak hızlı kilo kaybı araştırmacılar arasında 'kaza diyeti' olarak adlandırılır. İnsanlara kısa sürede güzel görünmeyi sağlasa da beraberinde riskler de getirir. Prof. Dr. Halil Coşkun, 'kaza diyeti'nin beraberinde getirdiği riskler hakkında şu bilgileri verdi:javascript:;

Giriş Tarihi: 11.2.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.2.2019 11:32
Hızlı diyetin sonuçları bakın neler!

SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUR

Safra kesesi karaciğerinizin hemen altında yer alan küçük bir organdır. Safra denilen bu organ, yemek yediğinizde yağın parçalanmasına yardımcı olan sıvı bir madde depolar. Safra taşları kristalize olduğunda ve kristaller büyüdüğünde safra taşları oluşur. Bazen çok küçük olan bu taşlar (kum gibi), geniş boyutlara ulaşabilir. Büyük taşlar ciddi ağrılı bir hastalığa neden olabilir. kilo kaybı (haftada 3 kilo veya daha fazla) safra taşı oluşumu riskini önemli ölçüde artırabilir. Düşük kalorili kullanan kişilerin yüzde 25'inde safra taşı gelişir. Bunun yağ metabolizmasında çok hızlı bir kilo kaybıyla meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığı düşünülüyor. Kilo verme ve tekrar kilo alma da aynı zamanda safra taşı oluşumu riskini arttırır.

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Hızlı diyetin sonuçları bakın neler!
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