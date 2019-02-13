Kış aylarında kepeklenme ve kabuklanma neden artıyor?

SAÇLARDA KEPEKLENME VE KABUKLANMA NEDEN OLUŞUYOR?

Kepek, her iki kişiden birinde karşılaşılan bir problemdir. Saç derisindeki hücrelerin diğer hücrelere göre daha hızlı bölünmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Kuru cilt, saç ürünlerine duyarlılık ve saç derisinde yaşayan belirli bir mantar türünün büyümesi kepeğe neden olan sebepler arasında sayılabilir.

Kuru ve pullanan saç derisine sahip olmak, kepek oluşum riskini artıracak bir faktördür. Kronik kafa derisi problemi olan kişilerde kepek genellikle kaşıntı yapmaktadır. Ayrıca kepek bulaşıcı bir durum değildir. Şiddetli kaşıntıya neden olan kepek problemi saç derisinde kızarıklığa da neden olabilir. Uzun süre devam eden kepek problemleri saç dökülmesinin oluşmasına da sebebiyet verebilir.

Maya benzeri mantarların büyümesi; stres ve hormonlar kafa derisinde yağlanma ve bağışıklık sistemindeki problemlerle ilişkilidir. Kuru ve soğuk havalar kepek problemlerinin artmasında etkilidir.

Saç derisinde meydana gelen kabuklanmanın net bir sebebi yoktur. Bu problem kullanılan kişisel bakımlar, kişisel kaygılar ve depresyon gibi psikolojik sebeplerden kaynaklı ortaya çıkabilir. Meydana gelen kabuklanma sorunu kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak rahatsız eder.

Saç derisinin nemsiz ve kuru kalması, kepeklenme ve kabuklanma sorunlarına neden olur. Saçlar nemsiz ve kuru kaldığı için bu problemler kış aylarında daha sık yaşanmaktadır. Günlük hayatta kullanılan düzleştirici, maşa, fön makinesi gibi cihazlar saçın kuru ve nemsiz kalmasına yol açar. Bu durum da kabuklanma ve kepeklenme problemlerini beraberinde getirir.

-Hormonal problemler

-Terleme

-Stres

-Mevsimsel geçişler

-Sedef hastalığı

-Bulaşıcı cilt hastalıkları, kepeklenme ve kabuklanmaya neden olan diğer faktörler arasındadır.

Kabuklanma ve kepeklenme problemleri uzun süredir devam ediyorsa bir saç bakım uzmanına ya da gerekli görülürse bir cildiye uzmanına danışılması gerekmektedir. Saç diplerine gerekli cilt bakım analizleri uygulanmalı, cilt analizi yapılmalı ve problemlerin altında yatan sebepler bulunmalıdır. Buna uygun olarak da tedavi ya da bakım işlemlerine karar verilmelidir.

Yaşanılan sorunlar ciltteki kuruluktan kaynaklanıyorsa, ısıyla çalışan saç şekillendiricilerin kullanımının aza indirilmesi ya da tamamen bırakılması gerekmektedir. Eğer yaşanılan sorunlar alerjik reaksiyona bağlı ise kullanılan saç bakım ürünleri değiştirilmelidir.