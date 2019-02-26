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Akşam 6'dan sonra yemek yemek şişmanlatır! Beslenmeyle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar şaşırtıyor...

Beslenmeyle ilgili efsaneler ve gerçekler duyduğunuzda sizi çok şaşırtacak! Halk arasında dolaşan kulak dolma bilgilerle bu zamana kadar hatalı beslenmiş olma ihtimalinize karşı bu haberimizi mutlaka okuyun. Sağlıklı beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda Diyetisyen Ferdi Öztürk bilgiler verdi...

Giriş Tarihi: 26.2.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 15:48
Akşam 6'dan sonra yemek yemek şişmanlatır! Beslenmeyle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar şaşırtıyor...

Yumurta yeme! Kolesterolün yükselir!

Yumurta yıllardır kolesterolü yüksek beslenmenin sembolü olarak kabul edilmiş ve tüketimi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalar günde 1 yumurta tüketen kişilerde serumda ki toplam kolesterol , LDL kolesterol ,HDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin etkilenmediğini bildirmiştir. Yumurta kolesterolü ile kan kolesterolü arasında kesin bir ilişki bulunmadığından Amerikan Kalp Birliği tarafından kolesterol alımının <300 mg olması durumda insanların günde 1 yumurta tüketmesinde bir sakınca görmemiştir. Kolesterol artışına sebep olur düşüncesiyle bugün istenen seviyede olmayan yumurta tüketimi insan beslenmesi açısından son derece önemlidir.

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Akşam 6'dan sonra yemek yemek şişmanlatır! Beslenmeyle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar şaşırtıyor...
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