Engeller yıldırmadı başardılar

BUGÜN NELER OLDU

Hayatın her alanından farklı yaşta kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için SABAH'a konuştu:(Suna Cengiz). Gaziantep'te yaşıyorum. Ömür boyu tedaviye mahkum olan oğluma bakıyorum. Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılan okuma yazma kursu 65 yıllık hayatımı değiştirdi. Oğlum için gittiğimiz şehirlerde okuma-yazmam olmadığı için çok kötü şeyler yaşadım. Bir gün saatlerce doktorun adresini sormak için birinin sokaktan geçmesini bekledik, kimse geçmedi ve o havada kalakaldık. O gün okuyup-yazacağım dedim. Emine Erdoğan'ın açtığı kurs 'lâl dünyamın' sesi oldu.(Mecid Dugayım) Suriye'nin İdlib kentinden üç çocuğumla 5 yıl önce geldim. Savaşa dair korkunç şeyler yaşadım. Türkçe öğrenmek için Kızılay'a başvurdum. Sonra meslek kurslarına başladım. Kuaförlük eğitimi aldım, zamanla profesyonelleşince evimin bir odasında kuaför salonu açtım.(Zeynep Yazıcı) Hayatımın en güzel günlerinde meme kanseri olduğumu öğrendim. Ressam olduğum için mücadelemi tablolarıma aktardım. Kanser hastalarına moral vermek için etkinlikler yaptım. Bir anne olarak yılmadım ve kanserimi yendim. Şimdi oğlum gibi oyuncu olmak için eğitim alıyorum.(Yasemin Şeker) Yolu İŞKUR ve KOSGEB'le kesişti. Organik ürünlerle ilgili projesini sunup destek aldı. Şeker'in ürettiği organik ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satılıyor.(Mükerrem Güleç) Hükümlü bir kadındı. Cezaevinde İŞKUR'un topluma kazandırma projesine katıldı. Organik solucan gübresi üretti. Solucan maması ve solucan satışı yaparak kazancını artırdı. Şimdi sıvı organik solucan gübresi üretimi de yapıyor.(Nesrin Karaman) İş hayatında 22'nci yılım. 2010'da kendi şirketimi kurdum. Türkiye ve dünyanın sayılı şirketleriyle çalışıyorum.