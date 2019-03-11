Kadınlarda göğüs kaybı depresyona sebep olabiliyor!

KADINLARIN ÖZGÜVENİNİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Kanser nedeniyle dişiliğin simgesi olan bir uzvun kaybı hastalarda depresyon, beden algısında bozulma, cinsel istek kaybı ve hastalığın tekrarlanmasına ilişkin endişeler gibi birçok probleme yol açmaktadır. Bu gibi durumlarla başa çıkmadan tam anlamıyla bir iyileşme söz konusu olamaz. Son yıllarda meme koruyucu cerrahilerin sayısında gözle görülür bir artış gözlenmesine rağmen meme koruyu cerrahi yapılmayan veya yapılamayan hasta sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle meme onarımı birçok hastada gerekli olmaktadır.

HEDEF ESKİ ŞEKİL VE HACMİ KAZANDIRMAK

Günümüzde meme onarım ameliyatları hastanın kendi dokusu ile yapılabildiği gibi silikon protezler ile de yapılabilmektedir. Bu ameliyatlar hastanın durumuna göre memenin alınması ile aynı seansta veya farklı bir seansta da uygulanabilmektedir. Hangi yöntem ile yapılırsa yapılsın, onarım cerrahisinde temel amaç, kaybedilen memenin eski şekil ve hacmini tekrar sağlamaktır. Elde edilecek kozmetik kazançlara bağlı olarak bu hastaların fiziksel ve psikolojik olarak hayat kaliteleri belirgin bir biçimde artmakta, özgüvenleri yükselmektedir. Tüm bunlara rağmen, gelişmiş ülkelerde bile meme kanseri sonrası meme onarımı uygulanan hasta oranı maalesef %25'i geçmemektedir. Rakamsal veriler tam net olmamakla birlikte ülkemizde meme onarım cerrahisinin sayısında son yıllarda belirgin artış olduğu bilinmektedir. Ancak gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında onarım cerrahisi uygulanan hasta oranı oldukça düşüktür.

KANSER TEDAVİSİNİ VE TAKİBİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİYOR

Günümüzde onarım cerrahileri ile ilgili farkındalık seviyeleri oldukça düşüktür. Hastaların önemli bir kısmı maalesef meme onarımı seçeneğinin varlığından haberdar değildir ve eksik/yanlış bilgilere sahiptir. Önemli bir hasta grubu onarım cerrahisini kanser tedavilerini olumsuz etkileyebileceği korkusu ile reddetmektedir. Ancak bu inanış tamamen yanlıştır. Bu hastalarda kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler kesinlikle aksamamakta ve hastalar ameliyat sonrası hiçbir kısıtlama olmadan tedavilerini zamanında alabilmektedir. Bazı hastalar ise silikon meme protezi ya da kendi dokusundan yapılan yeni meme yüzünden, kanserin nüks etmesi durumunda teşhis edilemeyeceği endişesi taşımaktadır. Oysa bu hastaların kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmakta ve gerekli görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Meme onarım cerrahisinin uygulanmış olması hastalık takip sürecinde herhangi bir aksamaya neden olmamaktadır.