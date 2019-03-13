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makyajı trendleri

Ünlülerin tercihi usta artisti Hamiyet Akpınar, romantik pembe tonları ile yapılan monokrom makyajlardan, metalik farlar, gümüş ışıltılar ve kırmızı rujlara makyajlarındaki iddialı yeni sezon trendlerine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 16:50
2019 gelin makyajı trendleri

FARK YARATMAK İÇİN TAM ZAMANI

Çarpıcı makyajlara imza atan sanatçısı, makyaj trendlerindeki şaşırtıcı uygulamaların makyajlarını da etkilediğinden, fark yaratmak için bu sezonun tam zamanı olduğundan bahsediyor.

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2019 gelin makyajı trendleri
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