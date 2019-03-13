2019 gelin makyajı trendleri

Ünlülerin tercihi usta makyaj artisti Hamiyet Akpınar, romantik pembe tonları ile yapılan monokrom makyajlardan, metalik farlar, gümüş ışıltılar ve kırmızı rujlara gelin makyajlarındaki iddialı yeni sezon trendlerine dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:57Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 16:50
FARK YARATMAK İÇİN TAM ZAMANI
Çarpıcı makyajlara imza atan makyaj sanatçısı, 2019 makyaj trendlerindeki şaşırtıcı uygulamaların gelin makyajlarını da etkilediğinden, fark yaratmak için bu sezonun tam zamanı olduğundan bahsediyor.