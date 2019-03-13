2019 gelin makyajı trendleri

FARK YARATMAK İÇİN TAM ZAMANI

Çarpıcı makyajlara imza atan makyaj sanatçısı, 2019 makyaj trendlerindeki şaşırtıcı uygulamaların gelin makyajlarını da etkilediğinden, fark yaratmak için bu sezonun tam zamanı olduğundan bahsediyor.