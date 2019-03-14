Cilt yanığına ne iyi gelir? Cilt yanığına iyi gelen besinler nelerdir?

CİLT YANIĞI DERECELERİ:

Dördüncü dereceden cilt yanıkları: En hassas ve en çok etki yaratan yanıklardır. Eğer yanığınız dördüncü derece yanık ise direkt doktora gözükmelisiniz.

Üçüncü dereceden yanıklar: Cildinizin alt ve üst katmanlarını etkiler. Derinizde şişmeler ve su toplamalar olabilecektir.

İkinci dereceden yanıklar: Cildinizde küçük kabarıklara sebebiyet verecektir.

Birinci dereceden yanıklar: En az şiddetli yanıklardır. Yüzeysel hasarlara yol açar.

CİLT YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Cilt yanıklarınızın derecesi oldukça önemlidir. Özellikle dördüncü ve üçüncü dereceden yanıklarda mutlaka doktora danışılmalıdır. Daha küçük etkili yanıklarda ise cildinizi hava almasını sağlayacak ve dokularınızı kolayca iyileştirecek koruyucular kullanmalısınız.

İşte doğal koruyucular…

CİLT YANIĞINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

1- ALOE VERA JELİ

Aloe vera jelinin cilt yanıklarını iyileştirmesini bilmeyen yoktur. İçerisinde bulunan antienflamatuvar sayesinde ciltte oluşan iltihaplanmaları giderir. Jeli yanık bölgenize sürün ve cildin jeli emmesini bekleyin.

2- YUMURTA AKI

Cildinizi yaktıysanız hemen dolabı açıp bir yumurtayı kırın. Şaka yapmıyoruz yumurtanın beyazı yanıklara en iyi gelen besinler arasında yer alıyor. Yanığın şiddetine göre yumurtanın beyazı kurudukça üzerine tekrar sürebilirsiniz.

3- DOĞAL BAL

Balın antibakteriyel özelliği sayesinde iltihaplanmaları kolayca giderebilirsiniz. Ayrıca bal sayesinde yanığınız iz bırakmadan kısa süre içerisinde iyileşir. Gazlı bezin üzerine balı sürün ve yanığın üzerine sarın. Sargıyı günde 2- 3 kez değiştirin.

Kaynak: Mahmure