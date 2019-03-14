Kremle makyaj silinir mi? Kolay makyaj temizleme yöntemleri

Çoğu zaman yorgunluk ve yoğunluk gibi nedenlerle makyajımızı temizlemeye üşensek de cildin pürüzsüz olması için yapılması gereken en önemli adımlardan biri. Makyajın yanı sıra şehrin tozlu ve kirli havasıyla gözeneklerimiz tıkanıyor ve derinlemesine bir temizliğe ihtiyaç duyuyor. Fondöten, maskara, eyeliner gibi temizlenmesi zor olan ürünler son yıllarsa genellikle çift bazlı denilen misel sular yardımıyla kolay bir şekilde temizleniyor. Ancak bu sular ciltteki makyajı temizlerken aynı zamanda cildin ince tabakasına zarar vererek kolajenin azalmasına neden oluyor. Bu da erken yaşlanma, sivilce, kuruluk gibi problemlere davetiye çıkarabilir. Siz de makyajınızı temizlerken 'cildime zarar veriyor muyum?' ya da 'derinlemesine temizlenmiş midir?' diye kendinizi soruların içinde buluyorsanız kısa yoldan evde bulunan kremlerle makyajınızı temizleyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte kremle makyaj temizlemenin cilde faydaları ve nasıl temizlenmesi gerektiği...

Makyajı kremle çıkartmak en kolay ve sağlıklı yöntemlerdendir. Hafif ve tahriş etmeyen, cilt tipinize uygun bir makyaj temizleme kremi ile makyajınızı çıkartabilirsiniz. Özellikle kuru ciltler için yumuşak losyonlar uygundur. Dairesel hareketlerle krem yüzde masaj yaptırılarak gezdirilmelidir. Ürünün kullanım talimatına uyulmalıdır.

- Diğer kozmetik ürünleri kullandığınızda cildinizle ilgili yaşayabileceğiniz birçok problemi nemlendirici kremle temizledikten sonra ortadan kaldırabilirsiniz.

- Kısa sürede evde bulunan tek bir ürünle makyaj temizlemeyi isteyen kadınlar için mucize bir yöntem olabilecek krem tekniği özellikle seyahat sırasında ya da makyaj temizleme ürünü kalmadığında da kullanabileceğiniz en pratik yöntem olacaktır.

- Krem nemlendirici olacağı için makyajınızı temizledikten sonra cildinize ekstra bir nemlendirici ürün kullanmanıza da gerek kalmayacak.

KREMLE MAKYAJ NASIL ÇIKARILIR?

Evde bulunan nemlendirici kremin içerisine biraz pamuğu bandırıp tüm cildinizdeki fondöten, kapatıcı, far, allık gibi ürünleri temizleyebilirsiniz.

Göz kalemi ve rimel kullanıldığında makyaj çıkarmak çok daha zor olabilmektedir. Bu ürünleri kolaylıkla çıkarabilmek için vazelin kullanabilirsiniz. Az miktarda vazelini parmağınızla iki gözünüzün çevresine sürdükten sonra temiz bir bez yardımı ile silerek kolayca makyajınızı çıkarmanız mümkün olacaktır. Bu işlem sırasında gözünüze vazelin gelmemesine dikkat etmeniz gerekmektedir.