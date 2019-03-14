Saçlarınızın hızlı uzamasını sağlayan maske tarifi!

MALZEMELER:

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Yarım limonun suyu

-1 su bardağı süt

-1 adet yumurtanın sarısı

HAZIRLANIŞI:

Eğer saçlarınız kolay yağlanıyorsa maskeyi hazırlarken zeytinyağının miktarını azaltabilirsiniz ve yumurtanın beyazını kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim maskenin tarifine...

DOĞAL SAÇ PARLATICI SERUM TARİFİ

Bütün malzemeleri bir kaba ilave edin ve iyice karıştırın. Saç boyama fırçası ya da elleriniz yardımı ile karışımı saç diplerinizden başlayarak uçlara doğru masaj yaparak sürün. Saçlarınızı sıkıca toplayın ve en az yarım saat bekleyin. Ardından saçlarınızı soğuk su ile yıkayın. Aksi takdirde saç maskesinde bulunan yumurta sıcak su ile temas ederek pişecek ve kötü kokacaktır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE SAÇLARIMIZ DAHA MI ÇOK DÖKÜLÜR?

Ayda en az 2 kez uygulamanızın sonucunda saçınızın daha parlak ve yumuşak olmasının yanı sıra daha hızlı uzadığını fark edeceksiniz.

Kaynak: Mahmure