Kadınlar için özel sağlık önerileri

HORMONLAR SAYESİNDE 3 AYDA BİR SİHİRLİ DÖNÜŞÜM

Gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Ağca, hamilelik sırasında ortaya çıkan bu değişimlerin birçoğunun hormonal olduğuna dikkat çekerek gebeliğin 3'er aylık dönemlerinde değişimlerin de farklılık gösterdiğine vurgu yaptı.Her gebeliğin birbirinden ayrı vakalar olsa da birçok ortak noktası olduğunu da söyleyen Dr. Jale Ağca, bu dönemlerde yaşanabilecek değişimleri bilmenin anne adayının özgüvenini artırdığına dikkat çekti.