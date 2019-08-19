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Kadınlar için özel önerileri

sağlığı söyleyişi programına katılan blogger ve yazar Ece Kumkale'nin modere ettiği ve "A'dan Z'ye Kadın Sağlığı" söyleşisine Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman katıldı.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:06
Kadınlar için özel sağlık önerileri

HORMONLAR SAYESİNDE 3 AYDA BİR SİHİRLİ DÖNÜŞÜM

Gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler hakkında bilgi veren Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Ağca, hamilelik sırasında ortaya çıkan bu değişimlerin birçoğunun hormonal olduğuna dikkat çekerek gebeliğin 3'er aylık dönemlerinde değişimlerin de farklılık gösterdiğine vurgu yaptı.Her gebeliğin birbirinden ayrı vakalar olsa da birçok ortak noktası olduğunu da söyleyen Dr. Jale Ağca, bu dönemlerde yaşanabilecek değişimleri bilmenin anne adayının özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

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Kadınlar için özel sağlık önerileri
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