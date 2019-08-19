Makyaj yaparken göz sağlığına dikkat!

Makyaj doğru uygulanmazsa göz sağlığı etkilenebilir, kalıcı hasarlar bile bırakabilir diyen Op. Dr. Özgür Gözpınar "bunların başında kornea çizilmesi, süresi geçmiş veya hijyenik olmayan malzeme kullanımından oluşan mikrop kapmaya bağlı konjonktivit veya daha ağır bir tablo olan keratokonjonktivit ortaya çıkabilir. Ayrıca kullanılan materyale bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebilir" diyor.

TAKMA KİRPİKLER GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Son zamanlarda takma kirpik uygulamasına bağlı rahatsızlıkların kliniklerde sıkça rastlandığına dikkat çeken Gözpınar "sebep gerek alerjik gerekse de yapıştırıcıların dokulara verdiği kimyasal zararlı reaksiyonlardır. Makyaj yaparken son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve başkalarına ait ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Makyaj yapan kişi kendi makyaj malzemesini başkasına ait fırçalarla uygulamamalı" şeklinde konuşuyor.

YATMADAN ÖNCE MAKYAJ MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Göz sağlığı için bir diğer önemli unsur ise yüzde makyaj varken uyumak. Uyumadan önce mutlaka makyaj temizlenmeli ve temizleme solüsyonu kullanıldıktan sonra da mutlaka su ile durulanmalı.

MAĞAZALARDA TEK KULLANIMLIK TEST ÜRÜNLERİ İLE DENEME YAPILMALI

Mağazalarda makyaj ürünleri test edilirken mutlaka tek kullanımlık deneme ürünleri kullanılmalı, herkese denetilen ürünler test edilmemeli.

Rimel özellikle kirpik diplerinin dış hatlarına uygulanmalı. Bu şekilde uygulandığında göz kapağındaki yağ ve ter bezlerinin ağızlarının tıkanması önlenmiş olur. Kontakt lens kullanıcıları makyaj sırasında daha da dikkatli olmalı. Kullanıcılar lenslerini taktıktan sonra makyaj yapmalı ve makyajlarını temizlemeden önce de lenslerini çıkarmalıdır.