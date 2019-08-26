Göz altı morlukları makyajla yok olmaz!

Gözler, yüzün en dikkat çekici bölgesinin başında geliyor.Bayan ya da erkek fark etmeksizin farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan göz çevresi problemleri kişilerin canı sıkarak,öz güvenlerini de zedeliyor.Göz altı morlukları bunların en başında geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz altı morlukları konusunda önemli bilgiler verdi.

Göz altı morluğu nedir?

''Göz altı morlukları'' aslında farklı göz etrafı görüntüleri için ortak bir isim olarak kullanılmaktadır. Özellikle açık kahverengiden siyaha kadar giden, göz etrafının normal yanak deri renginden daha koyu renkte görünmesidir. Biz buna ''göz etrafı pigmentasyonu'' diyoruz. Bunun dışında kırmızı ile mor renk arası olan cilt altında damarlar görünmesi ile karakterize olan farklı bir grup da vardır.