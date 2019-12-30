Yeni yıl hedeflerinizi gerçekleştirmek için 8 öneri

HEDEF VE KARAR İÇİN EN UYGUN ZAMAN DİLİMİ YENİ YIL

Yeni yılın yaklaştığı günler, pek çok kişi için yaşamına yeni heyecanlar katmak, belirlediği yeni hedeflere ulaşmak ve aldığı kararları uygulamak için bir fırsat oluşturur. Ancak yeni yılın ilk saatleriyle, alınan tüm kararlardan, "basit olarak görülse de" vazgeçilmekte veya bir sebepten ötürü bu planlar ertelenmektedir. Unutulmamalıdır ki, hedeflere bir günde ulaşmak ya da kararları bir günde gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle pes etmek ya da umutsuzluğa kapılmak yerine tüm programı belirli bir zamana yayarak beklemek ve çaba göstermek gerekir. Aceleci olmadan mantıklı ve planlı yapılan tüm eylemler, kişiyi daha güvenli ve gerçekçi olan hedefe taşıyacaktır.

İÇİNİZDEKİ SESE KULAK VERİN…

Kararlar ve hedefleri gerçekleştirme yolunda bazı önerileri dikkate almak, kişiyi motive ederek başarı şansını artırmaktadır. İçinizdeki değişimle birlikte hedeflerinizi de yakalayabilirsiniz…

NASIL MI?

1- HAYATA KARŞI DAVRANIŞ VE TUTUMLARINIZIN NASIL OLACAĞINI NETLEŞTİRİN

Hedefinizi belirlerken cümlelerinizi olumlu bir dille kurmaya özen gösterin. "Bundan sonra ağır tatlılar yemeyeceğim" demek yerine "Bundan sonra sütlü tatlıları daha çok tercih edeceğim" gibi… Pozitif olun!

2- DÜN YAŞANILAN OLAYLAR YÜZÜNDEN YARINI KAYBETMEYİN

Geçmişte ciddi problemler yaşanmış olabilirsiniz. Fakat geçmişe takılı kalmak bugünü yok saymak demektir. "Evdeki hesap çarşıya uymadığında" büyük hayal kırıklığına uğramak yerine yeni yollar denemelisiniz. Asla vazgeçmeyin!

3- İSTEKLERİNİZİ SOMUTLAŞTIRIN VE ONLARI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN AYIRMAYIN

Hayaller ve istekler, günün yorgunluğu ile strese yenilip zaman zaman unutulabilir. Hedeflerinizi aksatmamak için bunları somutlaştırın ve herhangi bir kağıda yazıp görülebilecek bir yere asın. Göz önünde bulundurun ki unutmaya fırsat bulamayın!

4- ÜTOPİK HEDEFLER BELİRLEMEK YERİNE GERÇEKÇİ OLUN

Hedeflerinizi, hayatınızda ulaşılamayacak ve sadece bir dilekte kalacak noktalar arasından görmeyin. Her insan yeteri kadar kendinin ve potansiyelinin farkındadır. Bu farkındalık çerçevesinde daha güçlü ve gerçekçi hedefler belirleyin. Bu gerçeğin peşinden gidin!

5- HEDEFLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN KENDİNİZE İNANIN

Olumlu tutumunuzu her zaman koruyun. Hedeflerinizi, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle paylaşın. Onlarla, gerçekleşeceğine inandığınız hedefler üzerinden konuşun. Umut ettiklerinizi sevdiklerinize anlatmaktan çekinmeyin!

6- ÇEVRENİZDEN DESTEK ALIN

Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve kararlarınızı uygulamak için ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bir psikologdan destek alabilirsiniz. Bu durum tetikleyicidir ve yükü hafifletmek için önemlidir!

7- ÖNCELİĞİN HER KONUDA KENDİNİZE AİT OLMASI GEREKTİĞİNİ UNUTMAYIN

Herkesten önce kendinizi mutlu etmelisiniz. Bu durumu bencillik olarak düşünmeyin. Çünkü mutlu olan, sağlıklı düşünen kişi sevdiklerini ve çevresini de mutlu edebilir. Işıltınız çevrenize yansır!

8- KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Başarılarınızın farkına varın. Ulaşılan her hedef için, kendinize o hedeften daha küçük bir ödül sunun. Küçük bile olsa, yeni yıldan istediğiniz bir hedefe ulaşabilmek çaba gerektirir!