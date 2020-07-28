Hamilelik belirtileri nelerdir? Gebelik belirtileri kaç günde, son adet tarihinden ne kadar zaman sonra başlar?

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri nelerdir, kaçıncı hafta başlar?

Hamilelik belirtileri kadın vücudunda belirli değişimler yaratmaktadır. Bu değişimler, kademe kademe farklılık göstermekle beraber, hamileliğe yönelik de ipuçları vermektedir. Bütün belirtiler her kadında aynı şekilde görülemeyeceği gibi, kimi kadınlarda ise farklı şekilde görülebilir. Peki, hamilelik belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısı neden olur? Belirtileri nelerdir?

HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Adet gecikmesi. Adet gecikmesi gebelik belirtilerinin ilk işaretidir; ancak her adet gecikmesi de gebeliğe işaret etmez. Adet gecikmesi çeşitli kadın hastalıkları sebebiyle de görülebilir. Göğüs ağrısı ve meme uçları. Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklikler (östrojen, prolaktin ve progesteron hormonlarının salgılanması), göğüslerde ağrı yapabilmektedir. Göğüs ağrısı da adet belirtilerinden biri olduğundan, kesin hamilelik belirtisi olabilmek için tek başına yeterli değildir. Kanama ya da akıntı. Döllenme süreci gerçekleştikten sonra embriyo rahme yerleşirken vajinal kanamalar yaşanabilir. Bu kanamalar regl kanamalarından farklıdır ve erken hamileliği işaret edebilir. Kanama durumlarında kontrol amaçlı doktora görünmekte fayda vardır. Halsizlik ve uyku isteği. Vücutta progesteron hormonunda yaşanan artış uyku isteğine sebep olmaktadır. Bu nedenden dolayı hamilelik sürecinin ilk 4 ayında halsizlik ve uyku durumları sıklıkla yaşanmaktadır. Baş dönmesi. Erken hamilelik belirtileri arasında en çok görülen durumlardan bir tanesi de baş dönmesidir. Metabolik değişimlerden dolayı yaşanan baş dönmesi önemlidir ve takip edilmelidir. Mide bulantısı ve kusma. Döllenme sürecinin akabinde mide bulantısı ve kusma oldukça erken bir dönemde karşılaşılan durumlardandır. Mide bulantısı ve kusma durumu kimi kadınlarda ilk haftalarda görülebilirken kimilerinde ise 7. haftadan sonra görülebilmektedir. Sık sık idrara çıkma. Yine döllenme sürecinin ardından erken hamilelik belirtileri arasında sık sık idrara çıkma durumu yer almaktadır. Özellikle ilk bir ayda yaşanan süreç hamilelik belirtisine işaret eden en net olgulardan birisidir. Koku hassasiyetinin artması. Hormon salgısının artması, eskiden hoşnut olunan kokuların artık tiksindirici gelmesine neden olabilmektedir. Sigara, parfüm ya da çeşitli kokulara karşı duyulan hassasiyet artış gösterir ve bu durumda hamileliği işaret eden başka bir etkendir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

Hamileliğin tespitinin en ideali, adet gününü 1-2 gün geçtiğinde kanda gebelik testi yapmaktır. Ancak gebelik bekleyen bir anne daha erken öğrenmek istiyorsa, döllenmeyi izleyen dönemde gebelik ürününün rahim içine yerleşmesinden bir hafta sonra Beta HCG salınmaya başlar. Yani yaklaşık, son adetin 20. günü gibi kanda Beta HCG tesi yapıldığında Beta HCG'nin 0.5 değerinin üzerine çıktığı görülmektedir. Normal şartlarda kandaki Beta HCG miktarı 0 ve altında bir değerdir. Gebelik dışında kanda Beta HCG hormonu tespit edilemez. Gebelik sürecinin gerçekleşmesine paralel olarak yükselmeye başlar. İlk hafta 48 saat içerisinde ikiye katlayarak, ondan sonraki haftalarda ise katlama miktarı artarak 10. hafta sonunda en yüksek değerine ulaşır.

Gebelik belirtisine yönelik olarak en doğru sonucu Beta HCG testi verir. Yazımızın üst kısmında da belirttiğimiz gibi, Beta HCG testinin en doğru sonucunu elde edebilmek için de adet gününü 1-2 gün geçtikten sonra kanda gebelik testi yapılması önem arz etmektedir.