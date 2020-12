Astroloji Uzmanı Nilay Arslan açıkladı: Yantralar nelerdir, mucizeleri çekiyor mu?

YANTRALAR NEDİR ? YANTRALAR MUCİZELERİ ÇEKİYOR MU ?

Yantra kelimenin tam anlamıyla "destek" ve "araç " demektir. Yantralar vedik astrolojisinden yararlanılarak yapılan semboller uygulamasıdır. Haritanız da negatif enerji üreten inişli çıkışlı gezegenlerin etkilerini düzeltmek için doğru enerji akışını harekete geçiren sembollerden oluşan uygulamadır. Doğum haritalarımızda yaşamımızın büyük bir kısmında oldukça negatif ve zorlu etkilerle tekamül sınavlarımız gereği karşı karşıya kalırız. İş özel hayat ilişkiler hep tekrarlayan döngüler içinde sıkışıp kalırız. Yaşamımızdaki bu döngülerin geçişlerini etkilerini en aza indirmek yada sonlandırmak için kullanılır. Gökyüzünden aldığımız kozmik enerjilerle dünyaya geliriz. Hepimizin bir gezegeni, esması, bir taşı isminin enerjisi, uğurlu rengi, sayısı ve sembolü vardır.



Astroloji doğum anında ki gökyüzünün tasviridir. Yani hayat yolculuğumuz da ki şifreleri verir. Ve bunlar haritamıza göre çalışarak bulunur. Spiritüel anlamda vedik astroloji ve numeroloji üzerinden yantra kolye çalışıyorsunuz kolyelerin enerjisi olduğu doğru mu ?



Benim için en önemli şey takı dan ziyade kişinin şifası sembolleri kolye aracılığıyla kullanıyorum çünkü sembollerin güçlü etkileri ver benim verdiğim kodlamalarla bu gücü kuvvetlendirmem. Sürekli üzerimizde taşıyabileceğimiz ve etkisini her an hissedeceğimiz takı olan kolye ile çalışmayı seçtim. Hepsi kişiye özel analizlerle yapılan sembollerden oluşan bu kolyelerin amacı titreşimi yükseltmek pozitife geçip güzel şeylere hayatımıza çekmek. Benim analizlerim sonucunda uyguladığım yöntem enerji yoluyla sembolle kişi arasında bağ kurup onları bir birine tanıştırmak etkiyi arttırmak. Ben bunu kodlamak diyorum. Bu sayede kişi kendi hayrına olan sağlık seçimler yapabiliyor. Kolye olmasının sebebi de kalp çakrasına yakın olması nedeniyle etkisinin daha yüksek olması.



Analiz yapılarak kişiye uygun Yantra sembolü bulunur demiştiniz analizi neden faydalanarak yapıyorsunuz ?



Kişi analizi vedik astroloji ve numeroloji den yararlanılarak yapılıyor vedik astrolojiyi tercih etmemin sebebi kadersel bağları ve karmayı bütün olarak ele alması ve sınavlarla dolu kader planında potansiyelleri net bir şekilde verebilmesidir ...⠀

Ayrıca her analizi de Numeroloji Analizi ile birlikte birleştirip yaptığımda sonuçlara ulaşmak daha verimli olmakta ....⠀

Bu harita Analizi kişinin karşısına çıkacak gerilim, zorlanma kopuşlar negatifler sağlık hastalık zamanları ve en önemlisi bunlarla nasıl başa çıkabileceğini vermektedir. ⠀

Bazen bu gerçeklerle yüzleşmek en büyük korkumuz olabilir ancak derslerimizi öğrenirsek o dersler arasında büyüyebiliriz.⠀

Astroloji ve Numerolojiyi seviyorsanız kendi farkındalığınızı öğrenme arayışındaysanız karmalarınızı bilmek ve çözümlemek istiyorsanız Numeroloji ve astroloji den faydalanmanızı öneririm.