Adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Neden adet olmuyorum diyenler için işte cevabı

Normal süre içerisinde kadınlarda iki adet arasındaki süre 21 gün ile 35 güne kadar değişmektedir. Genellikle 29-30 günde bir görülen adet, 35 günden uzun olması durumunda adet gecikmesi olarak değerlendirilir ve öyle isimlendirilir.

Yapılan araştırmalar, her dört kadından birisinin adet düzensizliği yaşadığını göstermektedir. Adet gecikmesi hamilelik belirtisine de işaret edebildiği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Düzensiz bir adet döngüsü çeşitli hastalıkların belirtisi de olabilir. Peki, adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Adet düzensizliği neden olur?

ADET GECİKMESİNİN NEDENLERİ

Stres. Adet dönemi düzensizliğinin en önemli nedeni strestir. Adet dönemini düzenleyen beynin hipotalamus bölgesidir. Stres döneminde yaşanan durumlar, beynin bu bölgesini etkiler ve adet düzensizliğine kaynaklık eder. Düşük vücut ağırlığı. Adet gecikmesinin bir diğer nedeni olarak düşük vücut ağırlığıdır. Eğer kilonuz, normal kabul edilen kilonuzun %10 altında ise vücudunuzun çalışma şekli değişir ve bu da yumurtlama üzerinde doğrudan olumsuz etki yaratır. Bu durum da adet düzenliği sorununu ortaya çıkartır. Aşırı kilo ya da obezite. Düşük kilonun tam tersi olarak fazla kilolu ve hatta obezite ayarında olan bir vücut yapısına sahip kadınlarda da adet düzensizliği sorunu baş göstermektedir. Fazla kilo, hormonal değişikliklere neden olur ve bu da adet gecikmesi sorununu ortaya çıkartır. Polikistik Over Sendromu (PKOS). Yumurtalıklar üzerindeki kistlerin androjen gibi erkeklik hormonlarını fazla üretme süreci adet düzensizliği yaratır. Öyle ki, bu iki durum birbirini tetikler. Androjenlerin fazla olması kistleri arttırıken, kistler de androjenlerin çoğalmasına neden olur. Bu durumun tedavisi ilaçlarla gerçekleşmektedir. Doğum Kontrol Hapları. Doğum kontrol hapları kullanan bayanlar adet düzensizliği ile sıkça karşı karşıya gelir. Doğum kontrol hapları yapısal olarak yumurtalıklarızın yumurta gelişimini ve yumurta bırakmasını engelleyen östrojen ve progesteron hormonları içermektedir. Belirli aralıklarla kullanılan doğum kontrol hapının kesilmesinin ardından adet düzensizliğini toparlanması 6 ayı bulabilir. Kronik hastalıklar. Bir yıldan daha fazla süren ya da ömür boyu etkisini gösteren kronik hastalıklar adet düzensizliği üzerinde doğrudan etkilidir. Erken menopoza girme. Kadınlarda normal olarak 45 ile 55 yaşları arasında menopoz süreci yaşanır. 40 yaş ve daha erken yaşta görülen peri-menopoz dönemi yumurtaların sayısının azalarak adet düzensizliği durumunu ortaya çıkarmaktadır. Tiroid sorunları. Hipertiroidi yani aşırı aktif veya Hipotiroidi yani az aktif Tiroid bezi de adet düzensizliği veya gecikmesi nedeni olabilir.

Adet düzensizliği durumları çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklı yaşanabilmektedir. Bu süreçte bir doktor kontrolünde muayene olmanızda fayda vardır.