Öğrenciler su tasarrufuna dikkati çekmek için kısa film hazırladı

Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, ekolojik sistemin sürdürülebilirliği ve güvenliği için suyun hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde veya gerilemesinde suyun etkili olduğunu vurgulayan Toros, "Su günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimize suyun önemiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de dikkat çekmek için evlerinde su tasarrufu ile ilgili kısa film çektiler. Bu filmi sosyal platformlara yükleyerek suyun tasarrufuna dikkat çekecekler. Öğrencilerimizin bu tarz farkındalık projeleri yapmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.