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Polisten korona virüs önlemleri

’ta korona virüs önlemleri kapsamında polis ekiplerinin trafik ve yaya uygulamaları devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipler, il genelinde yaptığı korona virüs tedbirlerine devam ederken, kent merkezinde de çalışmalar yapıyor. Ekipler trafik ve yayalara korona virüs ile ilgili bilgilendirme yaparken sosyal mesafe, araç içi oturma düzeni ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Araçların ön kısmına oturanlar arka kısmına oturmaları konusunda uyarılırken, sokakta gereksiz yere gezenlere de cezai işle uygulanıyor

Giriş Tarihi: 28.4.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 23:00 ABONE OL
Polisten korona virüs önlemleri
Kahramanmaraş’ta korona virüs önlemleri kapsamında polis ekiplerinin trafik ve yaya uygulamaları devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipler, il genelinde yaptığı korona virüs tedbirlerine devam ederken, kent merkezinde de çalışmalar yapıyor. Ekipler trafik ve yayalara korona virüs ile ilgili bilgilendirme yaparken sosyal mesafe, araç içi oturma düzeni ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Araçların ön kısmına oturanlar arka kısmına oturmaları konusunda uyarılırken, sokakta gereksiz yere gezenlere de cezai işle uygulanıyor.
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Polisten korona virüs önlemleri
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