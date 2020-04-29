Başkan Gürbüz’ün ‘Ramazan pidesi’ çağrısı, trend topic oldu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini etiketleyerek yaptığı, Ramazan pidesi çağrısı Twitter’da trend topic listesine girdi.Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmesi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Büyükşehirlerde gramajına göre 2,5-3 TL’den satılan Ramazan pidesi, sosyal medyanın da en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.Twitter’da, Ramazan pidesiyle ilgili tartışmaların odak noktası fiyatların yüksekliği geliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediyeye ait halk ekmek fabrikasından 200 gram olarak üretilen Ramazan pidesinin 70 kuruştan satıldığına ilişkin tweeti ile tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerini de etiketleyen Başkan Gürbüz, “Sevgili dostlar; mesele ekmekse Elbistan’da Ramazan pidesi 70 kuruş” mesajını verdi. Tweetini, ‘Buyurun hep beraber aynı fiyattan halkımıza sunalım’ diyerek bitiren Gürbüz’ün bu çağrısı, kısa sürede trend topic oldu. Çok sayıda twitter hesabı tarafından retweet edilen çağrı, 2 bine yakın da beğeni aldı.Elbistan’da Ramazan pidesinin 70 kuruştan satıldığını öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları, Elbistan’ı ve Başkan Gürbüz’ü diğer belediyelere örnek gösterdi. ‘Başkan çıldırdı, damping! Örnek şehir Elbistan’, ‘Mehmet Gürbüz diye yazılır adam diye okunur’, ‘Yasama, yürütme Mehmet Gürbüz, Elbistan’, ‘İşte yargı böyle dağıtılır’ şeklinde yorum yaptı.Bir kullanıcı da, Elbistan’da uygulanan Ramazan pidesi fiyatının tüm Türkiye’deki belediyeler için geçerli olmasını isteyerek, “Mademki siz yapıyorsunuz, bütün belediyeler de 70 kuruş olsun’ dedi.