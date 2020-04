Didem ağlayarak yardım istedi babası hastaneye yatırıldı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde hastalanan babası için sosyal medya üzerinden yardım isterken ağlayan 11 yaşındaki Didem Demir’in çağrısına cevap gecikmedi. Didem’in babası Hasan Demir, köydeki evinden alınarak yatırıldığı hastanede tedavi altın alındı.Andırın’a bağlı Arıklar Mahallesinde ikamet eden Didem Demir, 8 ay önce kemik romatizması hastalığına yakalanan babası Hasan Demir (43) için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Didem Demir, babasının sağlık durumuyla ilgili annesi Fatma Demir’inde (42) yer aldığı videoda yaptığı konuşmasında, “Gelsin götürsünler hasta vücudu beton gibi, Allah rızası için yardım edin. Babamı çok seviyorum o benim tek varlığım. Lütfen gelin yardım edin” dedi.Didem Demir’in gözyaşlarına boğulduğu görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere birçok kullanıcı bu mesajı paylaştı.Yapılan paylaşımların üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Didem Demir’in babası Hasan Demir, evinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaşadıkları sağlık problemlerini tedavi gördüğü hastanede İHA muhabirine anlatan baba Hasan Demir, “Hastalığım, vücudum sertleşti her yerim taşa döndü, 8-9 aydan beri böyleyim. Önce bileğimden başladı sonra vücudumun her yerin sardı. Yetkililerden bir çare ve yardım bekliyorum” dedi.Eşinin hastalanmasıyla büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyen Fatma Demir ise, “Eşimin iyileşmesini istiyorum, çocuğum babasını çok sever. Kızımın varlığı yokluğu her şeyi babası. Kızım için babasının yaşamasını istiyorum. Cumhurbaşkanımdan, devletimden yardım istiyorum” diye konuştu.