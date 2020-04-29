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Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

’ta park halinde araçtaki şahıslardan şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü Bölge Asayiş ekibi Ballıca Mahallesinde park halindeki 46 ACG 835 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet dolu fişek, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi. Araç içinde suç kayıtları bulunan Hamza K

Giriş Tarihi: 29.4.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 01:30 ABONE OL
Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı
Kahramanmaraş’ta park halinde araçtaki şahıslardan şüphelenen polis, araçta yaptığı aramada ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü Bölge Asayiş ekibi Ballıca Mahallesinde park halindeki 46 ACG 835 plakalı araçtan şüphelenerek arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet dolu fişek, 1 adet sallama tabir edilen bıçak ve 1 adet oluklu bıçak ele geçirildi. Araç içinde suç kayıtları bulunan Hamza K. (25) ve Yakup A. (32) önceki tarihlerde de birtakım olaylara karıştıkları öğrenildi.
Şüphelilere adli işlem yapılmak üzere malzemelerle birlikte polis merkezine götürüldü. Ayrıca, umumi hıffzissiha kararları gereği sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı
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