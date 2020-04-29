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Sulama kanalına düşen otomobilden vinçle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:45 ABONE OL
Sulama kanalına düşen otomobilden vinçle kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye vinciyle kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, olay, sabahın erken saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Osman Bey Mahallesinde meydana geldi. İsa Kara otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Suya düşen otomobilin içinden kendi çabasıyla çıkan sürücü, otomobilin tavanında kurtarılmayı bekledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İsa Kara, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobilde maddi hasar oluştu.
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Sulama kanalına düşen otomobilden vinçle kurtarıldı
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