Kaymakam Ürkmezer giriş ve çıkışları kısıtlanan köyleri denetledi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, giriş çıkışı kısıtlanan köylerde oluşturulan kontrol noktalarını denetledi.Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, birden fazla korona virüs (Covid-19) vakası görülen ve Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından giriş çıkışları kısıtlanan Bağcıağız köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ile Tintin köyü Aliköseler Mahallesi kontrol noktalarını denetleyen Kaymakam Ürkmezer, görevlilerden bilgi aldı.Kaymakam Ürkmezer, köylere giriş çıkışın durdurulmasına karar verilmesiyle Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığına ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından köylere çıkan bağlantı yollarında, kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.Ürkmezer, "Korona virüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Bu nedenle il ve ilçelerde aldığımız hıfzıssıhha kararları ile bu salgını en az hasarla ve en kısa zamanda yenmek için kısıtlamalar getiriyoruz. Köyler için aldığımız giriş çıkış yasağı üretime ve temel ihtiyaçların giderilmesine engel teşkil etmiyor. Vatandaşlarımız için aldığımız bu tedbirler sayesinde toplum sağlını riske atmayarak ve kamu düzenini koruyarak bu salgından milletçe kurtulacağız" dedi.