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Korona virüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı

’te, iki korona virüs vak’asının görülmesinin ardından karantina alınan 4 bloklu bir sitede izolasyon süresi 3 gün daha uzatıldı.Karabük merkez Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde’de bulunan 66 TOKİ Konutlarında iki hafta önce birden fazla korona virüs (Covid19) vak’asına rastlanmasının ardından İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada 14 günlük izolasyon süresinin 26 Nisan Pazar gününden başlamak üzere 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:00 ABONE OL
Korona virüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı
Karabük’te, iki korona virüs vak’asının görülmesinin ardından karantina alınan 4 bloklu bir sitede izolasyon süresi 3 gün daha uzatıldı.
Karabük merkez Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde’de bulunan 66 TOKİ Konutlarında iki hafta önce birden fazla korona virüs (Covid19) vak’asına rastlanmasının ardından İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada 14 günlük izolasyon süresinin 26 Nisan Pazar gününden başlamak üzere 29 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
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Korona virüs çıkan sitede izolasyon süresi uzatıldı
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