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Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu

’te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde Selim Özdemir’e ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler evin bahçesindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Selim Özdemir de evinin kül olmasını gözyaşlarına boğularak izledi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:15 ABONE OL
Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu
Karabük’te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde Selim Özdemir’e ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler evin bahçesindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Selim Özdemir de evinin kül olmasını gözyaşlarına boğularak izledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu
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