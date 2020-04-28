Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Karabük Haberleri Safranbolu Belediyesi fırınlara maske dağıttı

Safranbolu Belediyesi fırınlara maske dağıttı

Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırıncılara maske dağıtıldı.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, maskelerin belediye tarafından üretildiğini söyledi.Başkan Köse, 'En temel ihtiyacımız olan ekmekleri üreten ve mübarek ramazan ayı münasebetiyle gece gündüz demeden çalışan Safranbolu fırıncılarımıza, Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SAKEM’de, personelimizin ürettiği maskelerden dağıttık. Her ne kadar genel bir maske sorunu olduğunun farkında olsak da, biz imkanlarımız dahilinde sürekli üretim yaparak dağıtmaya çalışıyoruz. Lütfen zorunlu olmadığınız sürece evlerinizden çıkmayınız. Kendinizin ve çevrenizdekilerin sağlığını

Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:00 ABONE OL
Safranbolu Belediyesi fırınlara maske dağıttı
Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırıncılara maske dağıtıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, maskelerin belediye tarafından üretildiğini söyledi.
Başkan Köse, "En temel ihtiyacımız olan ekmekleri üreten ve mübarek ramazan ayı münasebetiyle gece gündüz demeden çalışan Safranbolu fırıncılarımıza, Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SAKEM’de, personelimizin ürettiği maskelerden dağıttık. Her ne kadar genel bir maske sorunu olduğunun farkında olsak da, biz imkanlarımız dahilinde sürekli üretim yaparak dağıtmaya çalışıyoruz. Lütfen zorunlu olmadığınız sürece evlerinizden çıkmayınız. Kendinizin ve çevrenizdekilerin sağlığını tehlikeye atmayınız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Safranbolu Belediyesi fırınlara maske dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA