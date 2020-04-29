Ceza kesilen esnafın borcunu MHP’li belediye meclis üyeleri ödeyecek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından ceza kesilen esnafların cezalarını MHP’li belediye meclis üyeleri ile ilçe teşkilatı ödeyecek.MHP Safranbolu İlçe Başkanı Barboros Tunç, korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenenlerin başında esnafın geldiğini söyledi. ’Halkçı belediyecilik’ sloganıyla koltuğa oturanların halkçılık anlayışını Safranboluluların takdirlerine bıraktığını ifade eden Tunç, "Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz ve dünya korona virüs denilen bir illet ile mücadelesine devam ediyor. Bu mücadele kapsamında başta devletimiz olmak üzere, ülkemizin her kesimi elini taşın altına koyuyor ve imkanları dahilinde üzerine düşeni yapıyor. Böyle bir dönemde ilçemizde yapılan bazı uygulamalar ise bizi derinden üzüyor. Hepinizin de malumu olduğu üzere bu zor dönemde en büyük sıkıntıyı işyerleri kapanmış çalışanlarımız ve esnafımız çekiyor. Zor şartlarda evine ekmek getirme mücadelesi veren esnafımızın birçoğu dükkanlarını açmıyor. Bugün bizleri arayan onlarca hemşehrimizden öğrendiğimiz kadarıyla da, iş yerlerini açanlarda zabıtanın cezai işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. ’Halkçı belediyecilik’ sloganıyla koltuğa oturanların halkçılık anlayışını hemşehrilerimin takdirlerine bırakıyorum." dedi.Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Ceza yazılan esnafların içerisinde, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den partimize katılan bir Belediye Meclis üyemizin de bulunmasını da manidar buluyorum. Yaşanan bu gelişmelerin ardından partimizi Safranbolu Belediye Meclisinde temsil eden meclis üyelerimiz; Cemal Akarsu, Orhan Kaynar, Murat Özodabaş, Saim Tiryaki ve Hülya Kaya Özverdi ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, meclis üyelerimizin huzur haklarını almayacaklarını ve esnafımıza yazılan cezaların teşkilatımız ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağını kamuoyuna arz ediyorum. Biz bize yeteriz Safranbolu."