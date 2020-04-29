Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci: “Mesafeler 1 Mayıs coşkumuzu azaltamayacak”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde belki meydanların boynu bükük kalacak, belki geçtiğimiz yıllardaki gibi emekçi kardeşlerimizle omuz omuza meydanları dolduramayacağız ama coşkumuz, heyecanımız, emekçilerimiz ve milletimiz adına gelecek güzel günlerin umuduyla her zamankinden fazla olacaktır” dedi.Hak-İş’in öncülüğünde Özçelik-İş Sendikası ve diğer Hak-İş’e bağlı sendikalarla birlikte her yıl belirlenen bir ilin meydanında 1 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını anımsatan Değirmenci, “1 Mayıs’ın dünyada ve ülkemizde devam eden salgına denk gelmesi, bu nedenle o tarihte büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olması ve sosyal mesafe kuralının halen önemini devam ettirmesi, içimizde bir burukluğa neden olmuştur. Fakat yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin kalkınmasına, büyüyüp gelişmesine çok büyük katkı veren işçilerin bu burukluğu derinden hissetmemeleri için elimizden geleni yapacağız. Ailesinin rızkı için salgın döneminde bile ekmek teknesine, fabrikadaki tezgahına dört elle sarılmaya devam eden emekçilerin bu 1 Mayıs’ta da sesi olacağız” diye açıklamada bulundu.Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs’tan bir gün önce 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda, temsili düzeyde katılımcıyla Hak-İş olarak 1 Mayıs bildirisinin okunacağını belirten Değirmenci, “Böylelikle ülkemizdeki emekçilerin sosyal ve ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesi için taleplerimizi, beklentilerimiz ve önerilerimizi dile getireceğiz” dedi.“Çalışma hayatının sorunlarını dile getireceğiz”1 Mayıs’ta hem okunacak bildirilerle hem de tüm dijital ortamlarda çalışma hayatının ve sendikal yaşamın sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekeceklerini ifade eden Genel Başkan Değirmenci, “Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesinden ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmemesine, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasından, vergi adaletsizliklerinin giderilmesine, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesinden asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasına, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesine kadar daha birçok başlıkta taleplerimizi dile getireceğiz. Bu vesileyle gelecek yıl meydanlarda buluşmak ümidiyle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.