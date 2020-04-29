Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Karabük Haberleri Karabük’e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor

’e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor

’te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.Karabük’te, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında denetimler yapılıyor. Ekipler tarafından şehre diren herkesin ateş ölçer ile 24 saat esasına göre sağlık taraması yapılıyor.Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:15 ABONE OL
Karabük’e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor
Karabük’te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.
Karabük’te, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında denetimler yapılıyor. Ekipler tarafından şehre diren herkesin ateş ölçer ile 24 saat esasına göre sağlık taraması yapılıyor.
Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA