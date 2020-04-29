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TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor

’te, korona virüs tespit edilen TOKİ konutlarında uygulanan karantina bu gece kaldırılıyor.Merkeze bağlı Beşbinevler Mahallesi’nde 66 TOKİ konutlarında korona virüs (Covid-19) vakasının ardından 12 Nisan’da uygulanan karantina bu gece itibariyle kaldırılacak. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile merkez Beşbinevler 2. Cadde’de bulunan 66 TOKİ konutlarında uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 24.00 itibari ile sona ereceği kaydedildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 23:15 ABONE OL
TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor
Karabük’te, korona virüs tespit edilen TOKİ konutlarında uygulanan karantina bu gece kaldırılıyor.
Merkeze bağlı Beşbinevler Mahallesi’nde 66 TOKİ konutlarında korona virüs (Covid-19) vakasının ardından 12 Nisan’da uygulanan karantina bu gece itibariyle kaldırılacak. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile merkez Beşbinevler 2. Cadde’de bulunan 66 TOKİ konutlarında uygulanan Covid-19 izolasyonunun tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın ortaya çıkmaması üzerine bu gece 24.00 itibari ile sona ereceği kaydedildi.
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TOKİ konutlarına uygulanan karantina kaldırılıyor
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