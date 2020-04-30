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Milletvekili Ünal’dan 1 Mayıs kutlaması

AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ünal, mesajında, özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını belirtti. Ünal, şunları kaydetti:'Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan özelikle korona virüs nedeni ile geçirmiş olduğumuz bu zor günlerde özveriyle ve fedakarlıkla çalışan başta emeğin ve alınterinin başkenti Karabük’ümüzdeki işçi kardeşlerim olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 17:15 ABONE OL
Milletvekili Ünal’dan 1 Mayıs kutlaması
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ünal, mesajında, özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını belirtti. Ünal, şunları kaydetti:
"Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan özelikle korona virüs nedeni ile geçirmiş olduğumuz bu zor günlerde özveriyle ve fedakarlıkla çalışan başta emeğin ve alınterinin başkenti Karabük’ümüzdeki işçi kardeşlerim olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum."
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Milletvekili Ünal’dan 1 Mayıs kutlaması
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