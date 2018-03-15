AK Parti İl Başkanlığından vefa yemeği

Özel bir otelde partililerle bir araya gelen AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, programda yaptığı konuşmada bu davaya emek verenlerin güncelliğini koruduğunu belirterek, amaçlarının eski kırgınlıkları bırakıp geleceğin Şırnak'ını korumak için mücadele etmek olduğunu söyledi. Erkan, "Bizler kendi aramızdaki maneviyatı, kendi aramızdaki bağları ne kadar geliştirirsek partimizde o derece güçlü olur. Partimizin güçlü olması ülkemizin ve devletimizin güçlü olması demektir. Bugün içerisinde bulunduğumuz coğrafik konumda 4 bir yanımız ateş hattı olan güzide ülkemizde bizler birlik ve beraberliği sağlamakla mükellefiz. Türlü türlü sıkıntılar yaşadık. Biz huzuru, dostluğu, barışı istedikçe birileri huzurumuzu bozmaya çalıştı. Biz annelerimize değer verdikçe birileri onların gözyaşlarını döktü. Biz bu toplumun gelişmesini kalkınmasını istedikçe birileri bizlere ızdırap yaşattı. Bundan sonra hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içerisinde geleceğin Şırnak'ını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Dönemsel bazı ihmalkarlıklarımız olabilir. Bundan önce olan ve bundan sonra olan bütün ihmalkarlıklar için şimdiden özür diliyorum. Biz son 5 aydır buradaysak sizden bayrağı devraldık ve Allah'ın izniyle bu bayrağı daha yükseklerde arkadaşlarımıza devredeceğiz. Güzide Şırnak'ın yeniden inşa ve ihyasında sizlerin önemi çok büyüktür. Siyasette deneyim bizim olmazsa olmazımızdır. Geçmiş dönemde, il, belde, mahalle yöneticiliği gibi görevlerde yer alan arkadaşlarımız aslında bugün güzide Şırnak'ın var olmasında emek sarf etmişlerdir" dedi.



"MEMLEKETİMİZDE ARTIK HUZURSUZLUĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Şırnak'ta artık huzursuzluğa müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Erkan, bunun için ne gerekiyorsa el birliği ile yapacaklarını kaydetti. Erkan, "Bizler de sizlerle birlikte güzel bir oluşumu hedeflerken elbette vefa anlayışını önemsiyoruz. Burada bulunmamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de aramızdaki kardeşliği pekiştirmektir. Bizler ne kadar kardeş ve dost olmayı başarabilirsek o kadar güzel şeylere imza atarız. Artık yepyeni sıkıntıları minimize etmiş bir Şırnak hedefliyoruz. Memleketimizde artık huzursuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Artık akrabalarımızla, dost ve ahbaplarımızla birlikte teröre karşı net bir mesafe koymalıyız. Siyasetçinin amacı doğruyu ve hakikati hangi koşulda olursa olsun hiç çekinmeden dile getirebilmektir. Net bir set koyması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Geçtiğimiz dönemlerde, birileri bu toplumun altına dinamit koyarken, evlatlarımızı bizden çalarken, milletin vekili olarak tayin ettikleri, bu gençlerin öleceğini bile bile, toplumun huzurun bozulacağını bile bile, maalesef hiçbir şekilde dile getirmediler. Ama biz bu anlayışta değiliz. Hak ve hakikat çerçevesinde sesimizin ne kadar gür çıkacağını bütün vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. Şehrimizin huzurunu yeniden tesis ederken, bir yandan da yatırım ve kalkınması için mücadele veriyoruz. İktidar partisi olmamızdan kaynaklı olarak, yatırımların şehrimize yansımaları üzerinde yoğun çalışmalarımız devam etmektedir. Son haftalarda yönetimimizle birlikte bütün bakanlarımızı gezerek, memleketimizin sorunlarını dile getirdik. Yaptığımız çalışmanın vasfı ve niteliği ne olursa olsun önemli olan bir ve beraber olmaktır. Sahaya çıktığımızda bu birliği ve beraberliği pekiştirmektir. Mevkilerin ve makamların önemi yoktur. Bizler emanetçiyiz. Bize verilen bu emaneti halkımızın hizmetinde en iyi şekilde ifa etmek bir şanstır. Hiç kimse verilen vasıftan dolayı böbürlenmesin. Kimse ne oldum diye gururlanmasın. Bize verilen sıfatlarla bizler hizmetkar olmalıyız. Sürekli olarak vatandaşlarımın karşısına çıkıp, onların emirleri doğrultusunda hizmet yapmalıyız. Bizler gönül insanı olmak zorundayız. Makama, mevki veya saltanata aldanıp da, amacının dışına çıkılan hiçbir birey muvaffak olamaz" diye konuştu.

Böyle bir günde birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Erkan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonrada vefa toplantılarımız devam edecektir. Bu toplantılarda bir araya gelerek, dertleşeceğiz, hasbıhal edeceğiz. Daha güzel bir Şırnak için bütün sorunlarımızı dile getireceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın. Yeni imar edilen Şırnak'ı hep birlikte yapalım. Bizden sonra evlatlarımıza bırakacağımız bu güzide memleketi sadece yatırımlar açısından kalkınmış değil, huzur açısından da ihya edilmiş, insanların birbirine saygı duyduğu ve teröre asla pirim verilmediği bir Şırnak'ı arzuluyoruz. Şırnak'ı sizlerle beraber inşa edeceğiz. Şırnak huzurun başkentidir. Şırnak tarihinden bu güne kadar farklı farklı kültürleri bir arada barındırmış, farklı dinleri bir arada barındırmış, en güzel toplumlardan bir tanesidir. Ama her ne hikmetse terör varlığını gösterdiğinden beridir huzur kalmadı. Bizde huzuru ve barışı tesis etmek için mücadele veren neferler olacağız".