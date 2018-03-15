Diyarbakır’da kitap fuarına ilgi büyüyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi bünyesinde "Kitap Günleri" kapsamında organize edilen ve 9 Mart'ta kapılarını kitapseverlere açan "Yenişehir Belediyesi Kitap Günleri Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor. Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 130 yayın evinin katılımıyla 1 milyondan fazla kitaptan oluşan ve Nihat Hatipoğlu, Talha Uğurluel, Yavuz Bahadıroğlu, Kahraman Tezoğlu, Saniye Benci Kangal gibi 60 ünlü yazar, şair ve araştırmacının katılım sağladığı fuarda Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal katılımcılara plaket verdi. Fuarın Diyarbakır'a yakışır bir şekilde devam ettiğini anlatan Başkan Kartal, vatandaşların büyük katılım gösterdiği fuara yayınevlerinin de yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



KAYNAKLAR HALKIN HİZMETİNE AKTARILIYOR

Kitap fuarının 7. gününe girmesine rağmen yeni stantlar eklenip kurulduğunu anlatan Başkan Kartal, "Belediyenin kaynaklarını kültürel etkinliklere aktarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Geçmiş dönemlerde terörün finansmanına aktarılan bu kaynaklar bugün olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetine aktarılacaktır. Dört yıldır ilimiz genelinde gerçekleştirilmeyen kitap fuarı sadece ilçemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik değil ilimiz genelinde yaşan tüm gençlerimize yönelik düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle göreve geldiğimiz günden bugüne bizler belediyelerimizin bütün kaynaklarını Diyarbakırlı değerli gençlerimize harcamaktan ve kullanmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.