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Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:54
Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, emekli astsubay Özcan Erdoğdu idaresindeki 06 KGG 47 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Seyfi K. yönetimindeki 67 ZK 800 plakalı mazot yüklü tankerle çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan Erdoğdu, olay yerine gelen Sakarya ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tankerin şoförü ise ifadesi alınmak üzere Çilimli Jandarma Karakolu'na götürüldü.

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Düzce'de trafik kazası: 1 ölü
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