Iğdır Müftülüğünden Afrin’e destek

Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 20 bin TL tutarında ki bağış dekontunu Vali Ünlü'ye teslim etti.

Güvenlik güçlerinin Afrin'de verdiği mücadelenin önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Suriye'de PKK, PYD, DEAŞ ve YPG'nin zulmettiği insanlar için yapılan Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemiz her zaman olduğu gibi yine mazlumların yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Devletimiz, masumların feryatlarına kör ve sağır kalmayarak bu topraklarda huzuru, barışı ve istikrarı yeniden sağlayacaktır. Ben İl Müftülüğü personeline bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.