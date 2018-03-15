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Karate’ de 2 madalya birden

Türkiye Karate Federasyonu’nun organize ettiği 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’ndan Erzincan’a 1 altın 1 gümüş madalya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:59
Karate’ de 2 madalya birden

Veteranlar kategorisinde mücadele eden Türkiye ve Erzincan'ı temsil eden Arzu Koç 1 altın, 1 gümüş madalya ile Erzincan'a döndü. Öte yandan turnuvanın kayıt gelirlerinin ise Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışlandığı öğrenildi.

Türkiye'nin en köklü turnuvaları arasında yer alan Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nın 31'nci buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 26 ülkeden 1649 sporcu mücadele etti. Düzenlenen uluslar arası turnuvada Türkiye'yi ve Erzincan'ı temsil eden Arzu Koç, Veteran Kate kadınlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Veteran Kumite kadınlarda 60 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

2 madalya kazanan Arzu Koç, 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı.

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Karate’ de 2 madalya birden
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