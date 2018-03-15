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Ordulu öğrencilere Çanakkale ve Bursa gezisi

Çanakkale Savaşı’nın 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kabadüz Kaymakamlığı tarafından 48 öğrenci rehber öğretmenler eşliğinde Çanakkale ve Bursa gezisine gönderildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:09
Ordulu öğrencilere Çanakkale ve Bursa gezisi

Öğrenciler, 4 gün sürecek olan gezide Çanakkale şehitliklerini ve Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacaklar.
Öğrencileri uğurlayan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, amaçlarının öğrencilerde Çanakkale ruhunu canlandırmak olduğunu söyledi.
Gezinin belli dönemlerde düzenli olarak yapılacağının altını çizen Kaymakam Özerden, "48 öğrencimizi Bursa ve Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Rehber öğretmenler ile birlikte gezide öğrencilerimiz ecdadını tanıması, tarihini ve kültürünü öğrenmesi, Çanakkale Zaferi'ni yerinde görmeleri, şehitlerimizi yad etmeleri ve Çanakkale Zaferi'nin istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu bilmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz için çok güzel bir gezi olacak" dedi.

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Ordulu öğrencilere Çanakkale ve Bursa gezisi
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