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Tokat'ta Bedenleriyle 'Afrin' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Tokat'ın Zile ilçesinde bedenleriyle 'Afrin' yazan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğe destek verdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:36
Tokat'ta Bedenleriyle 'Afrin' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Zile Dinçerler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Emre Ocaklı ve Yavuz İren, öğrencilerle birlikte 'Afrin' koreografisi hazırladı. Okul bahçesinde bedenleriyle 'Afrin' ve 'Vatan Sana Canım Feda' yazan öğrenciler terörle mücadele eden Mehmetçiğe destek verdi. Ay-yıldızlı bayrakları dalgalandıran öğrencilerin bedenleriyle yazmış oldukları 'Afrin' mesajı havadan görüntülendi.

Okul Müdürü Serkan Kazan, etkinliği yapmalarındaki amacın askerlere manevi anlamda destek vermek olduğunu, Çanakkale ruhunun bugün Afrin'de yaşatıldığını belirtti.

Öğrenciler etkinlikte 'Çanakkale Ruhu Bugün Afrin'de ve 'Kalbimiz Dualarımız Sizinle' pankartları açtı.

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Tokat'ta Bedenleriyle 'Afrin' yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek
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