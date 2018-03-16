Başkan Asya’dan ‘Şehitler Günü’ mesajı

Başkan Asya, 18 Mart 1915 günü tüm imkânsızlıklara rağmen bir destan yazıldığını kaydederek, "Çanakkale Zaferi, bir milletin kahramanlığının mücadelesi olarak dünya tarihine geçmiştir. Genç, yaşlı ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Bu millet, geçmişinden aldığı bu gücü korumaya devam ediyor. Çanakkale'de milletimizin ülke bekası için ortaya koyduğu destansı ruh halen yaşıyor. 15 Temmuz, bunun en büyük örneğidir. Bu manevi ruh sayesinde milletimiz bugün bile şer güçlerinin hain girişimlerini bertaraf etmeye devam ediyor. 15 Temmuz, 18 Mart gibi bir milletin özgürlük ve ülke için neleri feda edebileceğinin en büyük kanıtıdır. Allah milletimizin ülkesine olan sadakatini daim etsin" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin bir gurur abidesi olduğunu da belirten Başkan Feyat Asya, "18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale, kader birliği yapmış, dili, rengi, etnik kökeni farklı insanlarımızın aynı dava üzerine şehit olmasına şahitlik etmiştir. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde yaşadığımız bu vatanı; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bizler de, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.