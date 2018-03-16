Dallarda fındık yeşermeye başladı

Ordulu fındık üreticileri yeni dönem öncesi fiyat beklentisinin 15 TL olduğunu söylediler. Fındık dallarında yeşermeye başlarken mahsul için üreticiler şimdiden bahçe temizliği ve gübreleme işlerine başladılar. Fındık fiyatlarının bu yıl 15 TL olması gerektiğini söyleyen Fatsalı üreticilerden Emrah Baygın;

-"Fındık gerçekten zor bir bakımı olan, yılda bir kere mahsul veren bir ürün. Bizler de gözümüz gibi fındığımıza ve bahçelerimize bakıyoruz. Gübreleme, temizleme ve diğer bakımları gerçekten çok masraflı. Toplaması ise en zor olan iş. Emeğimizin karşılığını almak ve rahatça bir yıl geçirmek istiyoruz. Biz üreticilerin beklentisi 15 TL ve bu rakam gerçekten her üreticiye fiyat olarak tatmin edecektir. 10 liranın üzerinde maliyeti olan bir fındığın serbest piyasada işlem göreceği rakamın da 13-15 liraya doğru gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilerimizin de beklentileri bu yönde. Fındık sezonu başlıyor ama fiyatlar sonradan açıklanıyor. Sezon öncesi açıklanırsa fındık fiyatları bizlerde duruma göre plan yaparız. Bölgemiz arazi şartları farklılık gösterdiği için dekar başına bahçelere göre alınan miktar değişiyor. Yetkililerden talebimiz fiyatların bu yıl istediğimiz rakamlarda olmasıdır" dedi.

Taban fiyatın 15 TL olması gerektiğini söyleyen üretici Necmi Baygın ise,

-"Fındığımızla ilgili her yol fiyatlar konusu geldiğinde farklı konuşmalar oluyor ve bu konuşmalardan hep biz üreticiler zarar görüyoruz. Artık herkesin üreticinin yanında olmaya çalışıyoruz. Fındık olmasa bu bölgenin ekonomisi çok iyi olmaz ve insanlar sıkıntılı günler geçirir. Burada biz planlarımızı hep fındığa göre yapıyoruz. Düğünümüzü, nişanımızı, alacağımız evi, arabayı ve iş yerimizi. O yüzden emeği yüksek olan mahsulümüze sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Üretici Mustafa Bektaş ise;

-"Yaz ayının en sıcak günlerinde mahsulümüzü bahçelerden topluyor ve büyük bir zahmetle kuruttuktan sonra satıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamayınca da gerçekten çok üzülüyoruz. Bizler fındık ile geçiniyoruz. Bu bölgedeki insanlar umutlarını fındığa bağlıyor. İnşallah fiyatlar 12 TL üzerinde olur da bizlerde rahat bir nefes alırız" diye konuştu.