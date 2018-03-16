Onbeşliler Çanakkale'ye gidiyor

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 2003 doğumlu 45 kişilik kafile Çanakkale'ye uğurlandı. Kafile, Çanakkale'ye ulaştıktan sonra şehitlikleri ve abideleri gezerek dua edecek.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Turhal sınırları içerisinde ikamet eden 15 yaşındaki kız, erkek ayrımı yapmadan her çocuğumuzu Çanakkale'ye gönderiyoruz. Çanakkale'ye varacak olan gençlerimiz profesyonel rehberlerimizle birlikte şehitliklerimizi, abidelerimizi gezecekler. Bu üstlendiğimiz organizasyona öncülük eden bizler için bir onurdur, bir gururdur. Projemize katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkürlerimizi sunarım" dedi.

Projeyle bu yıl toplamda bin 300 çocuk, Haziran ayının sonuna kadar Çanakkale'ye götürülecek.

Uğurlama programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ile vatandaşlar katıldı.