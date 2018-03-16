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Tatvan’da muhtarlar toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 09:57
Tatvan’da muhtarlar toplantısı

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle ve köylerdeki sorun ve sıkıntılar muhtarlardan dinlenilerek, çözümü noktasında neler yapılabileceği hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı neticesinde belirlenen sorunların çözümü için gerekli talimatları veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, aktarılan tüm sorun ve sıkıntıların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Tüm sorun ve sıkıntılarda muhtarlara kapılarının sorunu kadar açık olduğunu kaydeden Kaymakam Özkan, toplantıların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Düzenlenen toplantıya; kamu kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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Tatvan’da muhtarlar toplantısı
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