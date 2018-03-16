Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatı 6 ay içinde tamamlanacak

Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastanesi Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk ile birlikte yeni Çarşamba Devlet Hastanesi Binası inşaatında incelemede bulundu.

Hastane Başhekimi Dr. Turan Bilgin'den yürütülen çalışmalar ve hastane inşaatının son durumu hakkında bilgi alan Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 85 düzeyine ulaşan binayla ilgili tefrişat ve malzeme alımı çalışmalarına hastane yönetimi tarafından başlandığını, binanın inşaat sürecini yakından takip ettiklerini, inşaatın 6 ay içinde tamamlanmasını ve akabinde hastanenin hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yeni hastane binasının 40 bin m2 alanda hizmet vereceğini ve 250 yataklı olacağını söyleyen Oruç, şu anki binada 33 olan poliklinik sayısının yeni hastane binasında 75'e çıkacağını, üroloji, ortopedi, kadın doğum gibi poliklinik alanlarının muayene şartlarına göre özel ek muayene ve müdahale odalarını içeren bir yapıda ve birbirinden bağıntısız alanlarda, hasta mahremiyetine maksimum düzeyde dikkat edilerek planlandığını, 2 kat olarak hizmet verecek poliklinik bölümünün her katında ayrı röntgen ve laboratuvar ünitelerinin bulunduğunu, bu alanlarda ayrıca 11 ayrı noktada bekleme alanlarının da oluşturulduğunu vurguladı.

Hastanenin acil servis başvurularının yoğunluğu dikkate alınarak günlük 1000 hastanın tedavisinin yapılabileceği şekilde acil servis planlaması yapıldığını söyleyen Oruç, arena tarzı modern muayene alanlarına sahip olan acil serviste, çocuk hastaların muayenesi için ayrı bir çocuk muayene bölümünün oluşturduğunu, ayrıca yeni acil serviste laboratuvar, röntgen, MR ve tomografi gibi ek hizmet ünitelerinin de acil servisle aynı katta yer aldığını; böylece hastaların farklı alanlara gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini aynı alanda tamamlayabilecekleri bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

Uzak köylerden gelen hastaların annelerin bebekleriyle aynı ortamda bulunarak tedavilerini sürdürebilmeleri için düzenlenen anne misafirhanesinin de hastanede bulunacağını söyleyen Oruç, ameliyat masa sayısının da 4'ten 7'ye çıkarılacağı hastanede; 20 yataklı ve hastaların kişisel bakım hizmetlerinin yapılabileceği üniteleri içinde barından Palyatif Bakım Servislerinin de yer alacağı belirtti.

Amaçlarının Çarşamba halkının daha kaliteli sağlık hizmetine ulaşması olduğunu belirten Oruç, yeni Hastane inşaatı süreciyle birlikte, halen hastaneye bağlı poliklinik olarak ayrı bir binada hizmet vermekte olan Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesinin, aynı alanda hastaneden ayrı bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kazandırılması için de ihale çalışmalarına başladıklarını, Çarşamba Devlet Hastanesini asla bir ilçe hastanesi olarak görmediklerini Samsun'un 4 büyük hastanesinden biri olarak değerlendirdiklerini ve ilçedeki sağlık yatırımlarını da Sağlık Bakanlığıyla birlikte buna göre planlandıklarını sözlerine ekledi.