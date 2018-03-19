Fatsa’dan gönderilen fındık ezmeleri askerlere teslim edildi

Fındık ve fındık ezmelerini bir grup belediye personeli ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerinden oluşan kafile karayolu ile Hatay'a götürdü. Fatsa kafilesi burada ilk olarak Reyhanlı ilçesine ulaştı. Kafile Reyhanlı Bayraktepe'de Cinderes'in göründüğü yerde bir süre vatandaşlarla ve çocuklarla birlikte oldular. Kafile buradan Hassa ilçesine giderek Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel'i ziyaret ettiler ve sonrasında da Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerinin bulunduğu Öğretmenevine giderek fındıkları ve fındık ezmelerini teslim ettiler.

Fatsa kafilesi son ziyaretini Kilis Gülbaba'daki Cinderes'te 8 askerin şehit olduğu askerlerin yer aldığı tugayda Fatsalı askerleri ziyaret ettiler ve burada bir uzman çavuş ile babasının sürpriz buluşmasını gerçekleştirdiler.

Fatsa kafilesinin Hatay'a yaptığı ziyaretler ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Fatsa Şube Başkanı Sadettin Çakmak, Reyhanlı Bayraktepe'de insanların Türk bayrağına olan sevgisine tanık olduklarını belirterek, "Orada roketler düştüğü yerleri gördük. İnsanlar roketlerden oldukça korkmuşlar. Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel bizlere bölgedeki durum hakkında bilgiler verdi. Hafta sonu olmasına rağmen belediye personellerinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimizin emanetleri için çalıştığına tanık olduk. Yine Kilis'te Fatsalı askerlerimizle bir araya gelerek kucaklaştık. Bizlere bu imkanı sağlayan Fatsa Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

