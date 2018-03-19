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Hizan’da Futsal Turnuvası

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Futsal Turnuvası’ sona erdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:47
Hizan’da Futsal Turnuvası

Bitlis Spor Lisesi ile final maçında berabere kaldıktan sonra penaltılarda oyunu kazanan Kaplan Kömürcülük, şampiyon oldu. Şampiyon olan Kaplan Kömürcülük Takımına kupasını Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu verdi.

"Spor kardeşliktir, spor kaynaşmaktır" diyen Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Döymaz, "Üç haftadır devam eden turnuvamız bugün itibariyle bitti. Çok şükür kaymakamlığımızın desteği ile yapmış olduğumuz bu tür organizasyonlarda gençlerimizi terör gibi belalardan uzaklaştırarak bir araya getirdik. Gençlerimiz hem boş zamanlarında spor yapıyor hem de kaynaşıyorlar. Kazasız, belasız turnuvamızı atlattık. Bu turnuva ilçemizde güzel bir kaynaşma örneği oldu. Hizan'ımızın bu gibi güzel etkinliklerde daha çok tanıtılması lazım. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, terörün olmadığı, sevgi tomurcuklarının spor ile yeşermesine destek olan Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'na sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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Hizan’da Futsal Turnuvası
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