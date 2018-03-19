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Jandarma ekipleri yeni yazlık kıyafetlerini giydi

Elazığ’da yeni yazlık kıyafetlerini giyen jandarma ekipleri, kentin belirli bölgelerinde uygulama yaptı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:44
Jandarma ekipleri yeni yazlık kıyafetlerini giydi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni yazlık kıyafetlerini giydi. Ekipler, yeni kıyafetleriyle tarihi Harput Mahallesinde uygulama yaptı. Harput'a gelenlerin huzur ve güvenliği için yapılan uygulamada, vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Yeni kıyafetlerini giyen jandarma ekiplerinin Harput Mahallesi'nde piknik ve gezi alanlarını denetlediğini ifade eden Muhtar Zülküf Demirpolat;" Jandarma ekipleri Harput'a gelenlerin rahat etmeleri için çalışıyor. Yapılan çalışmalar vatandaşların huzuru içindir. Bu tip uygulamalar tarihi önem taşıyan mahallemiz için önemlidir. Biz jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz"dedi.

Yeni kıyafetlerin dikkat çekici olduğunu belirten vatandaşlarda, her zaman güvenlik güçlerine yardımcı olduklarını aktardı.

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Jandarma ekipleri yeni yazlık kıyafetlerini giydi
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