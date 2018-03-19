Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > KBÜ’de şehitlerin anısına fidan dikildi

KBÜ’de şehitlerin anısına fidan dikildi

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ), terör olaylarında şehit olan asker ve siviller için fidan dikimi gerçekleştirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 14:55
KBÜ’de şehitlerin anısına fidan dikildi

Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi organizasyonunda şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, diğer protokol üyeleri ile askeri erkanın katıldığı yemekte, şehit yakınları ve gazilere Türk bayrağı hediye edildi.
Daha sonra, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Karabük'ün bugüne kadar verdiği 60 şehit için fidan dikildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
KBÜ’de şehitlerin anısına fidan dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN