Kızılay’dan Mehmetçiğe çikolata

Türk Silahlı Kuvvelerinin Afrin'de yürüttüğü operasyonlara tüm Türkiye'den olduğu gibi Ordu'dan da destekler sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere 5 bin adet çikolata gönderildi.

Kampanya hakkında açıklamaya yapan Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen, şube olarak askerlerin yanlarında olduklarını ifade ederek, böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Gönderilen 5 bin çikolatanın, Türk Kızılayı Hatay yetkilileri tarafından teslim alınıp Mehmetçiklere dağıtılacağı bildirildi.

